Türk bayrağı bu kez, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için dalgalandı!

15 Temmuz şehitler köprüsüne asılan Türk bayrağı bu kez ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için dalgalanıyor.

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Türk bayrağı bu kez, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için dalgalandı!

Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

Türk bayrağı bu kez, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için dalgalandı!

TÜRK BAYRAĞI VE GÖREV ARMASININ BAYRAKLARI ASILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları asıldı. Falcon 9 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezeravcı beraberindeki mürettebat ile birlikte Uluslar Arası Uzay İstasyonu’na bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı.

Türk bayrağı bu kez, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için dalgalandı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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