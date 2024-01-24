AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Akyurt ilçe Belediye Başkan adayı olarak Hilal Ayık'ı açıklamasından sonra vatandaşlar Hilal Ayık kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık'ın biyografisi.

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AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde cumhurbaşkanı tarafından AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde tek kadın aday olarak gösterilen Akyurt ilçe Belediye Başkan adayı olarak Hilal Ayık'ı vatandaşlar Hilal Ayık kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık'ın biyografisi.

AKYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLAL AYIK KİMDİR ?

Hilal Ayık 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi Bilgisayar mühendisidir. 2010 yıllında Bilkent Üniversitesinden mezun olan Ayık Yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Ayık, Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

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2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum Projesinde görev almıştır. 2014 yılı itibariyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti'de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçildi 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı olarak açıkladı | AK PARTİ'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları resmen belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan canlı olarak açıkladı | AK PARTİ'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları resmen belli oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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