Ukraynalı askeri esirleri taşıyordu... Rusların askeri uçağı düştü! O anlar anbean kamerada!

Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. Uçakta 65 Ukraynalı savaş esirinin yanında 6 mürettebat ve 3 yolcunun da bulunduğu bildirilirken, en az 65 kişinin can verdiği öğrenildi.

65 KİŞİ CAN VERDİ

Düşen uçakta en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybetti bilgisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberlerde yer aldı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtti. Askeri kargo uçağı İl-76'nın düşme nedeniyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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ANBEAN KAMERADA

Diğer yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü ve enkazı görülüyor.