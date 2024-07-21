Galatasaray Barış Alper Yılmaz Kararını Açıkladı! İstenen Bonservise Karar Verildi

Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarında hummalı bir çalışma içinde! Avrupa devlerinin yakından izlediği ve Galatasaray kulübündeki geleceği merak edilen Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler devam ediyor.

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BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN BONSERVİSİNİ AÇIKLADI

Sky Sport Florian Plettenberg haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a gösterilen ilginin çok fazla olduğunun ve yıldız futbolcunun bir başka takımda çok iyi bir meydan okumaya açık olduğunun da bilincinde. Ancak, Galatasaray yöneticileri 24 yaşındaki güçlü futbolcuyu elinde tutmak için çaba sarf ediyor.

Bonservisi belirlenen ve Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Barış Alper Yılmaz için kulübün, 30 milyon Euro ile başlayan teklifleri değerlendirmeye alacağını da belirtti. Bundesliga, Serie A ve Premier Lig, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifler olarak söyleniyor.

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