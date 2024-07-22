Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba İbrahim Hacıosmanoğlu iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Yaptığı spor yorumlarıyla çok tartışmalar yaratan Rasim Ozan Kütahyalı'dan yine çok tartışma yarak bir açıklamada bulunarak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti.

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Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba İbrahim Hacıosmanoğlu iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU UNUTSUN"

Kütahyalı yaptığı açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını iddia etti. Kütahyalı'nın açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç’u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe’yi dışlayamaz. Fenerbahçe’yi kaybetmek istemezler."

"HACIOSMANOĞLU BU SENE FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAK"

"Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan seçimde ne Büyükekşi'yi ne de Hacıosmanoğlu'nu desteklemeyerek boş oy atmıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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