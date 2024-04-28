İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak

Hayat koşulları bireylerin alışverişlerini kısıtlayabilir. Vatandaş, özellikle dar ve orta gelirli kesimi etkileyen ürün ve hizmet amları hakkında kendisine sunulan avantajları takip ediyor. Bankaların iadeler sayesinde alışveriş sorunu ortadan kalkıyor, ancak TEB, yapılan alışverişlere karşılık geri ödeme yapılacağını açıkladı. Banka, yaklaşık on gün önce başlayan kampanyanın iki gün sonra sona ereceğini bildirdi.

CEPTETEB Satış Kampanyası

TEB, bireysel kredi kartı sahiplerine market alışverişlerinde önemli bir avantaj sağladığını duyurdu. Banka, 18 Nisan'da başlayan bu avantajlı kampanyanın sadece on iki gün devam edeceğini açıkladı. Bonus üye işyerlerinden 750 TL ve üzeri alışveriş yapan TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri toplamda 400 TL bonus kazanabilirler.

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Kampanyadan yararlanmak için tek şart, bonus özelliği açık olan TEB Bireysel Kredi Kartı sahiplerinin ve bonus özellikli sanal kart sahiplerinin dahil olması ve harcamaları gerçekleştirmesidir. Müşteriler, CEPTETEB Mobil uygulamasını kullanarak ya da ALISVERIS2 yazıp 4616'ya SMS göndererek 400 TL'ye varan iade fırsatından yararlanabilir. Bununla birlikte, kampanyaya katılmadan önce yapılan harcamaların dikkate alınmayacağı belirtildi.

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750 TL ve üzeri harcamalar tüm işlemler için geçerli olacak. Kampanyada kazanılan bonuslar 9 Mayıs-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında kullanılabilir. Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl karta dönüştürülecektir.