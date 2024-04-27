BİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyor

Tüm temel gıda ürünleri indirimde! 30 Nisan'da yayınlanan aktüel ürünler katalogu yayınlandı! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

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BİM 30 Nisan indirimleri

Zincir marketlerin haftalık kampanyaları da yoğun ilgi görüyor, çünkü raf fiyatları günden güne fahiş şekilde artıyor. Her hafta BİM Market müşterilerine aktüel ürünler sunmaya devam ediyor. BİM Markette 30 Nisan'da indirime girecek ürünler ve fiyatlar aşağıda yer alıyor.

Patates 2.5 Kg 99,50 TL

Pınar 1 Litre Yağlı Süt 21 TL

Sek 1 Litre Yağlı Süt 32,50 TL

Akdo Dondurma Çeşitleri 90 TL

Sek 1 Litre Naneli Ayran 26,50 TL

Hasata 1 Kg Bulgur Çeşitleri 26 TL

İçim 250 ml Kefir Çeşitleri 17,50 TL

İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 139 TL

Banvit 1000 gr Piliç Salam 49,50 TL

İçim 180 gr Labne Çeşitleri 29,50 TL

Namet 300 gr Soslu Döner 99,50 TL

İçim 200 ml Krema Çeşitleri 23,50 TL

Banvit 1000 gr Piliç Kasap Köfte 99 TL

Pek Food 350 gr Üçgen Mantı 59,50 TL

Namet 500 gr Dana Kangal Sucuk 175 TL

Pınar 1 Litre Egeden Organik Süt 37,50 TL

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Binvezir 1500 gr Tam Yağlı Yoğurt 49,50 TL

Filiz 350 gr Yumurtalı Bukle Makarna 19 TL

Feast 450 gr Patatesli Mısır Kroket 49,50 TL

Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 249 TL

Peysan 600 gr YarımYağlı Süzme Peynir 79 TL

Gurvita 4×50 ml Sade İlikli Kemik Suyu 39,50 TL

Ülker 3×250 gr Teremyağ Margarin Paket 57,50 TL

Teksüt 1000 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 219 TL

Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL

Teksüt 200 gr Yöresel Dil-Örgü-Çeçil Peyniri 59,50 TL

Haribo 250 gr Yumuşak Şeker 27,50 TL

Ozmo 3×24 gr Çikolatalı Draje 27,50 TL

Ozmo 6×25 gr Sütlü Kremalı Cornet 45 TL

Ülker 114 gr Çilek Aromalı Gofret 17,50 TL

Nut Bari 340 gr Yer Fıstığı Ezmesi 49,50 TL

Eti Crax 50 gr Pizza Çeşnili Çubuk Kraker 7 TL

Ülker 150 gr Hanımeller Asorti Kurabiye 17,50 TL

Ülker Biskrem 150 gr Kakaolu Kremalı Bisküvi 15 TL

Nut Master 720 gr Kakaolu Fındık Kreması 57,50 TL

Nutymax 3×40 gr Extra Fındık Parçacıklı Gofret 39 TL

Luppo 182 gr Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek 37,50 TL

Biscolata Nirvana 100 gr Çikolata Kaplı Gofret 24,50 TL

Ülker Olala 162 gr Frambuaz Soslu Mini Sufle 29,50 TL

Luppo 182 gr Çikolata Kaplamalı Vişne Jöleli Kek 37,50 TL

Ozmo 30 gr Beyaz Çikolata Figürlü Sütlü Çikolata 14,50 TL

Ozmo Cool 30 gr Sütlü Ballı Çilek Kreme Dolgulu Kek 6 TL

Biscolata Nirvana 100 gr Bitter Çikolata Kaplı Gofret 24,50 TL

Biscolata Straz 82 gr Bitter Çikolata Kaplamalı Bisküvi 11,75 TL