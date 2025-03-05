Balkona güneşlenmek için çıkmıştı: Oturduğu sandalyede ölü bulundu!

Balkona güneşlenmek için çıkmıştı: Antalya'da KOAH hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam oturduğu sandalyede ölü bulundu...

Antalya'da KOAH hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç, güneşlenmek için balkonda oturduğu sandalyede ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

Dairede dayısıyla birlikte yaşayan İsmail Kabaağaç, balkona çıkıp sandalyeye oturdu. Bir süre sonra, evde yalnız olan Kabaağaç'ın hareket etmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven ile balkona çıkarak kapıyı açtı.

SANDALYE ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren sağlık ekibi, İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan belediye tabibinin ölümü normal bulması üzerine Kabaağaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Telefon geldi, ben de apartmana geldim. Binadan komşular görmüş ve durumu polise haber vermişler. Her sabah balkona çıkıp otururdu. Diğer balkona giderdi. Kendi halinde bir insandı. Dayısıyla beraber kalıyordu. Kendisini dün gördüm. Benden marketten bir şeyler almamı istedi. Ben de aldım, sepeti uzattı aldıklarımı verdim. Kimseye bir zararı yoktu" dedi.

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