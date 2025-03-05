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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade vererek, Çağlayan adliyesinden ayrıldı..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade verdi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade vererek, Çağlayan adliyesinden ayrıldı..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" iddiasına ilişkin soruşturmada ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine dair tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren İmamoğlu, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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