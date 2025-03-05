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Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Bana yapay zeka yerleştirdi!

Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Şüpheli özaltına alınırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Bana yapay zeka yerleştirdi!
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Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Şüpheli özaltına alınırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

Doktorlara yönelik şiddet artırılan cezalara ve önlemlere rağmen devam ediyor. Niğde'de bir hasta, kendisini daha önce ameliyat eden beyin cerrahına bıçakla saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alındı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Bana yapay zeka yerleştirdi!

Doktor tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Niğde'de beyin cerrahı'nı bıçaklayan şüpheliden akıl almaz iddia: Bana yapay zeka yerleştirdi!

''Bana yapay zeka yerleştirdi''

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62), adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

"Başımda onun cihazları var"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

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Kaynak:AA

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