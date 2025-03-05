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Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi!

Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar bakanlık tarafından incelenerek imha edildi...

Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi!
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Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar bakanlık tarafından incelenerek imha edildi...

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi!

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Dubaiye ihraç edilecekti: Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi!

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

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