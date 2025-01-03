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Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de korkunç yangın: Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.

Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Balıkesir'de korkunç yangın: Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Zahide Demirel'in (74) cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Demirel'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak:AA

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