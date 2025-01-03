Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'de korkunç yangın: Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.
Balıkesir'de korkunç yangın: Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.
Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Zahide Demirel'in (74) cansız bedeni bulundu.
Demirel'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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