Memur-Sen harekete geçti: Kamu görevlilerine "refah payı" talebi...

Memur-Sen harekete geçti: Genel Başkanı Ali Yalçın, genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçerek, Kamu görevlilerine "refah payı" talebine dair açıklamalarda bulundu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşların belirlenmesinin ardından refah payı talebinde bulundu. Hak-İş Başkanı Aslan'dan da hükümete çağrı geldi.

2024 yılı enflasyon rakamları ve kamu görevlilerine yapılan maaş artışlarının açıklanmasının ardından konuyla ilgili ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artış oranının %11,54 olarak belirlendiğini, bu oranın yetersiz olduğunu vurguladı.



Yalçın, "Memur-Sen olarak yüzde 15 maaş artışı ve yüzde 10 refah payı talep ediyoruz" dedi.

Gelir adaletsizliğine vurgu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, daha önceki tekliflerinin yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı içerdiğini hatırlattı ve maaş artışları kadar gelir vergisi adaletsizliğinin de önemli bir konu olduğunun altını çizdi:

"2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin lira, ikinci dilim ise 330 bin lira olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli, kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir"

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"BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklamasında refah payı talep ettiklerini söyledi:

"Fiyatlar yukarı doğru giderken alım gücü aşağı yönlü devam ediyor. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için beklenen enflasyon yüzde 30’du şu anda gerçekleşen rakam ortada. Bu zammı kabul etmiyoruz. Aradaki mesafe bir uçurum. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek yine maaşlarımız eriyecek. Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz."

Ali Yalçın ayrıca, "Parası olanların faiz üzerinden kazanç elde ettiği bir dönemdeyiz. Piyasanın normalleşmesi için ekonominin darboğazını emekçinin küfesine yüklemeye çalışanlara dur demeliyiz. Maaşlar bir kat arttı, fiyatlar ise 4 kat zamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'TEN DE HÜKÜMETE ÇAĞRI GELDİ

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya’da düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Arslan, enflasyon rakamlarının netleşeceği bugünlerde işçi, memur ve emeklilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hükümete seslenen Arslan, ücretliler ve emeklilerin haklarının iadesi konusunda bir fırsat olduğunu belirterek, “Türkiye’nin yüksek enflasyon döneminde en büyük mağdurlar ücretliler ve emekliler oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için, en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve toplu sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek ücretliler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekiyor” dedi.

"TOPLU SÖZLEŞMELERİN MASADA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti. Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Arslan, “Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretin enflasyonun altında kalması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamalarını hatırlatan Arslan, “Umarız temmuz ayında asgari ücrette eksik kalan düzenleme yapılır. Bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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