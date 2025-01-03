Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı

Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Şarkılarıyla müzik dünyasında, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında derin izler bırakan sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.
Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın.
Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.