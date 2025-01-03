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Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı

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Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı
Ferdi Tayfur'un ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken kızı yüzünden arası bozuk olan eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu ilk mesajı geldi
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı 1 14

Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Şarkılarıyla müzik dünyasında, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında derin izler bırakan sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı 2 24

Kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı 3 34

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın.

Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan duygu dolu mesaj: Çocuğumun babasıydı 4 44

Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

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