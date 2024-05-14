Bakanlıktan 3600 TL destek var! İhtiyaç sahibi olan herkes başvuru yapsın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ödemeleri sağlamayı sürdürüyor. Barınma, yaşlılık, aile, sağlık, gıda, engelli bireyler ve eğitim alan kişiler için ödemeler yapılabilir. Öksüz ve yetim destekleri programına başvuran hak sahiplerine, hükümet 3 bin 600 TL ödeme yapıyor.

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Destek ödemeleri kapsamında annesini, babasını veya ikisini birden kaybeden çocuklara destek ödemeleri kapsamında para veriyor. Bakanlık destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına her iki ayda bir yatırılıyor.

Ödemelerden yararlanmak için kimlik kartı kullanılması yeterlidir. Destek ödemeleri, anne, baba veya ikisi de vefat ettiyse çocuğa bakan kişiye verilebilir. Kimlik kartı başvuru için gereklidir. Bakanlık hak sahiplerine iki ayda bir 600 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL ödeme yapıyor. Bakanlık tarafından sağlanan sosyal desteklerle ilgili daha fazla bilgi için bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edin.