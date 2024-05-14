Belediye emekliye 2 bin lira verecek! Hemen başvuru yapın

Ankara Büyükşehir Belediyesinde ikamet eden emeklilere ek ikramiye verileceği bildirildi. Ek ödemelerle emekliler biraz rahatlayacak.

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Belediye emekliye 2 bin lira verecek! Hemen başvuru yapın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emekli Ankaralılara bayram hediyesi olarak maaşlarına ek olarak 2000 TL sürpriz ödeme yapacağını açıkladı. Ek ödeme, emeklilerin bayram sevincini artıracak ve maddi sıkıntılarını hafifletecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı jesti emeklilerin hizmetlerine ve katkılarına teşekkür etmek için yaptı. Bu güzel haberi alan emekliler, bayramı daha da coşkulu bir şekilde kutlayacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşları sevindirecek bir duyuru yayınladı. Ankaralı emeklilere maaşlarına 2000 TL ek ödeme yapılacak. Emekliler, bu ek ödeme sayesinde bayramlarını daha umutlu ve mutlu bir şekilde kutlayabilirler. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca emeklilere yönelik bu yardımların devam edeceğini açıkladı. Emeklilerimizin bu yardımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliye 2 bin lira verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin bayramını kutlamak için maaşlarına ek olarak 2000 TL sürpriz bir ödeme yapacak. Emekliler bu ödeme sayesinde maddi olarak rahatlayacak. Bu memnuniyet verici bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz ve tüm emeklilerin bayramlarını kutluyoruz.

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