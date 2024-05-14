Kredi başvurusunda şartlar esnetildi! O banka 10 bin TL’yi aynı gün veriyor

Garantili bir BBVA hesabı olanlara duyurulur! 10.000 TL'yi elde edemeyenler var! Garanti BBVA'nın yeni kredi kampanyası, banka hesabı olanlara anında bildirim gönderdi. Kaydolduktan sonra hemen destek alacaksınız. Banka hesabınız varsa, acenteye gitmenize gerek kalmadan anında kredi talebiniz internet üzerinden alınacaktır. Başvuru koşullarına göre Garanti BBVA Bankasın hesabı olan herkes aynı gün krediden yararlanabilir.

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Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti BBVA mobil uygulaması, 10.000 TL tutarında bir BBVA Garanti kredisi talep edenlere uygun faiz oranlarını sunar. Bu bankadan 24 saat boyunca kredi başvurusu yaparak 36 aylık bir kredi alabilirsiniz. BBVA Bank, 1100 ve üzeri kredi notu olan herkese aynı gün kredi geri ödemesi sağlar.

Garanti BBVA Bankası'na yatırılan para hemen hesaba aktarılacaktır. Bir bankadan kredi alabilirsiniz. Diğer bankalardan borç geri ödeme desteği almanız durumunda, banka size 10.000 TL'nin üzerinde kredi verecektir.