Bakanlık, sosyal medyadan kaçak goril için '#Benceİsmi' etiketiyle isim aradı: Sizce peki ne olmalı? Çok sayıda yorum geldi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorile isim aradığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış ve kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği kaydedilmişti.

ÇOK SAYIDA ÖNERİ GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi '#Benceİsmi' etiketine bekliyoruz" denildi.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, '#Benceİsmi' etiketiyle çok sayıda öneride bulundu.

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