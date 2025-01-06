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Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı!

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Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı!
Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! Ayrıntılar haberimizde...
Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 1 110

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! Ayrıntılar haberimizde...

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 2 210

Diyarbakır'da görülen bir boşanma davasında işsiz ve mağdur olduğu gerekçesiyle, kadının erkeğe aylık 3 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 3 310

44 yaşında bir öğretmen olan kadın, 16 yıldır evli olduğu 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl sonra çok konuşulacak bir karar çıktı.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 4 410

1 çocuk annesi olan kadın, 16 yıl önce, 2 çocuğu ile yaşayan dul bir adamla evlendi ancak bir süre sonra aralarında sorunlar başladı. Bunun üzerine kadın, 2 yıl önce kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, 2 yılın sonunda kararını verdi.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 5 510

ERKEĞE YOKSULLUK NAFAKASI

Kadın, kocasının evliliği ciddiye almadığını, evin ihtiyaçlarıyla ve çocuklarla ilgilenmediğini iddia etti. Beraberinde maddi manevi tazminat ve iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 6 610

Erkek de söz konusu iddiaların uydurma olduğunu belirterek evliliğin yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ifade etti. Ayrıca maddi manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 7 710

Mahkeme, 2 yıl süren davanın ardından tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 8 810

Mahkemede erkeğin işsiz olduğuna, yeterli ve düzenli bir gelirinin olmadığına dikkat çekildi. Böylece tarafların sosyal ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğuna karar verildi ve erkek lehine aylık 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 9 910

Erkeğin avukatı, müvekkilinin ekonomik olarak mağdur olduğuna dikkat çekerek mahkemenin kararını yerinde bulduğunu belirtti. Bunun nadir görülen bir boşanma davası olduğunu söyleyen avukat, erkeğe süresiz nafaka bağlandığını ifade etti.

Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! 10 1010
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