Mahkemeden ezber bozan karar: "işsiz ve mağdur" erkeğe süresiz nafaka bağlandı! Ayrıntılar haberimizde...
Diyarbakır'da görülen bir boşanma davasında işsiz ve mağdur olduğu gerekçesiyle, kadının erkeğe aylık 3 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.
44 yaşında bir öğretmen olan kadın, 16 yıldır evli olduğu 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl sonra çok konuşulacak bir karar çıktı.
1 çocuk annesi olan kadın, 16 yıl önce, 2 çocuğu ile yaşayan dul bir adamla evlendi ancak bir süre sonra aralarında sorunlar başladı. Bunun üzerine kadın, 2 yıl önce kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, 2 yılın sonunda kararını verdi.
Kadın, kocasının evliliği ciddiye almadığını, evin ihtiyaçlarıyla ve çocuklarla ilgilenmediğini iddia etti. Beraberinde maddi manevi tazminat ve iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.
Erkek de söz konusu iddiaların uydurma olduğunu belirterek evliliğin yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ifade etti. Ayrıca maddi manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu.
Mahkeme, 2 yıl süren davanın ardından tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi.
Mahkemede erkeğin işsiz olduğuna, yeterli ve düzenli bir gelirinin olmadığına dikkat çekildi. Böylece tarafların sosyal ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğuna karar verildi ve erkek lehine aylık 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi.
Erkeğin avukatı, müvekkilinin ekonomik olarak mağdur olduğuna dikkat çekerek mahkemenin kararını yerinde bulduğunu belirtti. Bunun nadir görülen bir boşanma davası olduğunu söyleyen avukat, erkeğe süresiz nafaka bağlandığını ifade etti.