Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramında Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan, bir kişinin ölmesi ve yaralıların yaşandığı teleferik facia sonrası başlatılan soruşturma neticesinde CHP'li Kepez Belediye Başkanı ve 5 kişi tutuklandı.

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Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakan Tunç resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

'14 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANMIŞTIR'

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

CHP'Lİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Teleferik kazasında ihmalleri bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de tutuklananların arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya’daki Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. Kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki 25 kabinde 184 kişi mahsur kaldı. Kaza sonrası havada saatlerce mahsur kalan 184 kişiden 128’i kurtarıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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