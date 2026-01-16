Bakan Tekin'e soruldu: Ara tatiller kaldırılacak mı? İşte o cevap...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması ile ilgili soruları cevapladı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması ile ilgili açıklamada bulundu. Tekin konuyla ilgili "Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle bütün öğretmen arkadaşlarımıza bu 90 günlük periyot içerisindeki emekleri, çabaları, gayretleri, fedakârlıkları için teşekkür edelim. Yağmur, çamur, kar, kış demeden çocuklarımızı kendilerine emanet edilen kutsal birer varlık olarak yaklaşıp onları kendi çocuklarından ayırt etmeden hayata hazırlayan, hem akademik anlamda hem toplumsal anlamda çocuklara etki etmeye çalışan, onları yetiştirmeye çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bütün çocuklarımıza, gençlerimize bu eğitim-öğretim yılından dolayı geçmiş olsun diyelim. İnşallah iki haftalık bir dinlenmeden sonra yeni eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında yine birlikte olacağız ve sağlıkla, huzurla, mutlulukla devam edeceğiz.

Bizim açımızdan çok dolu dolu bir eğitim öğretim yılı geçti. Biz yaz aylarında 2023’ten itibaren bir gelenek halini aldı, eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesi yayınlıyoruz ve o yıl gündeme alacağımız, o yıl içerisinde gündemde tutmaya çalışacağımız farkındalık oluşturmaya çalışacağımız konuları öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, idarecilerimizle, velilerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu yıl da 9 Eylül'de okullar başlarken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin doğal bir sonucu olarak insanlara, çevresine, topluma ve doğaya saygılı bir birey yetiştirmek, bir insan yetiştirmek kurgusundan hareketle hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında önemsediğimiz başlıklardan bir tanesi çocuklarımızın doğaya, vatana sevgi ve saygısını artıracak etkinlikler içerisinde olmaktı.

9 Eylül tarihi itibariyle biz okullarımızda bu temayla, Yeşil Vatan temasıyla eğitim öğretim dönemini başlattık.

Bu esnada çocuklarımızın bugünlerde yoğun olarak konuştuğumuz suyun tasarruflu kullanılmasından çevremizin, doğanın bize emanet edildiği ve emanete gelecek kuşaklar adına da saygıyla yaklaşmamız gerektiğini, korumamız gerektiği bilincini çocuklarımıza verebilecek şekilde Yeşil Vatan temasıyla bir dizi etkinlikler yaptık. Dediğim gibi yoğun bir dönemi hep beraber geçirmiş olduk.

ARA TATİLLER KALKACAK MI?

9 Eylül'de başlayan bu yoğun etkinlik dönemi eğitim öğretim dönemi bugün itibariyle mini bir araya giriyoruz. İnşallah aradan sonra da yine aynı özveriyle aynı fedakârlıklarla eğitim öğretime devam edeceğiz. Şimdiden çocuklarımıza gençlerimize iyi tatiller dileyelim.

Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz. Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var.

Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar. Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım. Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.

KADEMELER ARASI GEÇİŞ SÜRECİ

Dünya çok hızla gelişiyor. Eğitim-öğretim süreçleri, metodolojisi, pedagojisi sürekli kendini yeniliyor. Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız. Dünyada çocuklar çok daha erken yaşlardan itibaren yükseköğretim yani bir sonraki eğitim öğretim kademesine geçmeye başladı. Biz de bunları tartışmaya açalım, Türkiye’de bu da tartışılsın istedik. Kamuoyundaki tartışmaları takip ediyoruz. Bu konuda bakanlığımızdaki ilgili birimler hem üniversitelerle hem akademisyenlerle bu konudaki çalışmalarını da sürdürüyorlar

Kademeler arası geçiş süreciyle ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Bu konuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin kafasını kimsenin karıştırmaya hakkı yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum, kademeler arası geçişle ilgili hiçbir değişiklik bizim gündemimizde yok. Fakat biz her ortamda şunu söylüyoruz; çocuklarımızın kademeler arası geçişte, kademeler arası geçiş için kullandığımız merkezi sistem sınavların sorularının tamamen bizim ders kitaplarımız ve bizim müfredatımızdan çıktığını söylüyoruz.

Bunun altını ısrarla çizerek söylüyoruz. Şimdi bu açıklamaları yapmazsak eğer, yani yeni programlarımız ve yeni kitaplarımız doğrultusunda sınav sorularının güncelleneceğini söylemezsek eğer çocuklarımız bir problemle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla burada söylediğimiz şey sadece ve sadece şu; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan programlarımızın uygulanma sürecini tamamladıktan sonra kademeler arası geçişe tabi olacak arkadaşlarımız için soru havuzu revize edilmiş olacak. Neye göre? Yeni kitaplara ve yeni müfredata göre.

Sadece soru tarzları itibariyle, sorular itibariyle yani sınav sisteminde, sınavda, kademeler arası geçişte herhangi bir değişiklik falan değil bu. Sadece sorularımızın müfredata uyarlanmış olması. Yani şunu söylüyoruz; şu andaki mevcut sorular mevcut müfredata göre. 2028 yılında TYMM kapsamında ilk defa kademeler arası geçiş sınavına girecek arkadaşlarımız ise yeni müfredat ve yeni programlara göre, yeni ders kitaplarından hazırlanmış sorular olacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz sadece. Dolayısıyla şunun altını ısrarla bir kez daha çizeyim; çocuklarımız ve gençlerimiz bizim ders kitaplarımız, EBA'da kendileri için paylaştığımız materyaller, başta MEBİ olmak üzere dijital ortamlarda kendilerine sunduğumuz imkânlar dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kademeler arası geçiş sınavına hazırlanacakları bir proses var önümüzde. Bunun altını çizerek söylüyorum."

