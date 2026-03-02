İran saldırısı fitili ateşledi: 3. Dünya Savaşı resmen başlıyor mu? Gözler ABD'ye odaklandı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası dünya yeni bir savaş dalgasına giriyor, 3. Dünya Savaşı resmen başlıyor mu? İşte önemli detaylar...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası çatışma riskinin genişlemesi, küresel dengeleri Asya-Pasifik’e taşıyor. Uzmanlar "3. Dünya Savaşı riski arttı. Ekonomik kıyamet kapıda" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası, Orta Doğu'da bölgesel savaş riski artarken, bu durumun en hassas cephesi Çin ile Tayvan arasındaki hat olarak değerlendiriliyor. Tayvan’ın stratejik konumu, ABD'nin desteklediği ikmal hatlarının sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Çin’in olası askeri harekatlarının, ABD’nin doğrudan müdahalesini zorunlu kılabileceği ve çatışmanın küresel boyuta taşınabileceği belirtiliyor. Ekonomik kayıpların 10 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

ABD güvenlik kurumları 2027 yılını kritik bir eşik olarak değerlendirirken, Çin’in balistik ve seyir füzesi kapasitesinin hızla arttığı ve nükleer tehditlerin de önemli bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın Körfez’e uzanan misillemeleri sonrası, küresel güvenlik dengelerinde yeni bir kırılgan hat olarak Çin–Tayvan ekseni öne çıkıyor.

İstihbarat raporlarına göre, Orta Doğu’da bölgesel savaş riskinin büyümesi halinde en hassas cephe Çin ile Tayvan arasındaki hat olacak. Tayvan’ın ada konumu nedeniyle ABD destekli sürdürülebilir bir kara ikmal hattına sahip olmaması, olası bir krizi daha da karmaşık hale getiriyor.

ÇATIŞMA BÖLGESEL OLMAKTAN ÇIKABİLİR

Değerlendirmelere göre Çin’in muhtemel deniz ve hava muhasarasının kırılması, Amerika Birleşik Devletleri açısından yüksek yoğunluklu doğrudan askeri harekatı fiilen zorunlu kılacak. Böyle bir eşik aşılırsa çatışmanın bölgesel olmaktan çıkıp küresel boyuta taşınacağı belirtiliyor.

10 TRİLYONLUK KAYIP

Ekonomik projeksiyonlara göre küresel GSYH’nin yüzde 10,2 oranında daralabileceği, toplam kaybın 10 trilyon doları bulabileceği ifade ediliyor.

En ağır ekonomik faturayı ise Doğu Asya ülkeleri, özellikle Güney Kore ve Japonya ödeyebilir.

KRİTİK YIL 2027

Son dönemde gerçekleştirilen harp oyunları, Tayvan senaryosunun ABD–Çin konvansiyonel çatışmasını tetikleyebilecek en kısa yollardan biri olduğuna işaret ediyor. ABD güvenlik kurumları 2027 yılını kritik eşik olarak değerlendirirken, Çin’in 2020’den bu yana balistik ve seyir füzesi kapasitesini hızla artırdığı belirtiliyor.

Çin’in Batı Pasifik’teki stratejik hedefleri — Guam’daki ABD üsleri dahil — tek salvo ile vurabilecek kapasiteye yaklaştığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra nükleer boyuta geçiş ihtimali de en kritik risk başlıklarından biri.

Rusya ile birlikte küresel nükleer dengede belirleyici aktörlerden biri olan Çin’in, ABD Savunma projeksiyonlarına göre 2035’te yaklaşık 1.500 nükleer harp başlığına ulaşabileceği öngörülüyor. Bu tablo, Washington’un tek değil iki büyük nükleer güçle eş zamanlı stratejik denge yönetmesi gerekeceği yeni bir döneme işaret ediyor.

