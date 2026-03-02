SGK tek tek tespit ediyor: Eşini, dostunu sigortalı gösterenlerin vay geldi halinde, faiziyle geri alınacak!

SGK, sahte sigortalılık ve sahte iş yeri girişimlerine karşı hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulayarak 4.19 milyar TL idari para cezası önerdi ve 4.6 milyar TL'lik tahsil kabiliyeti olmayan alacakları terkin etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kaybına, işverenler arasında haksız rekabete ve çalışanların haklarından mahrum kalmasına yol açan sahte sigorta ve kayıt dışı istihdama karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.

SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti.