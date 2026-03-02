Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi!

Meclis'e sunulan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin olup olmadığı açıkladı...

Meclis'e sunulan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin pakette yer almadığını belirterek "Halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir düzenlemenin Meclis'e sunulan kanun teklifinde yer almadığını açıkladı. Yaklaşık 17 milyon emekliye ramazan ve kurban bayramlarında 4'er bin TL ikramiye ödeneceğini anımsatan Güler, bu yıl için SGK bütçesine 150 milyar TL kaynak aktarılacağını söyledi.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOK"

"Ramazan Bayramı ikramiyesi bu teklifte mi yer alıyor?" sorusunu yanıtlayan Güler, "Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

İran Devrim Muhafızlarından kritik açıklama: Netanyahu'nun Ofisini vurduk!

SGK tek tek tespit ediyor: Eşini, dostunu sigortalı gösterenlerin vay geldi halinde, faiziyle geri alınacak!