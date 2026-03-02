İran saldırısı Yunanistan'ı harekete geçirdi: Nikos Dendias'dan GKRY açıklaması!

Son dakika... Yunanistan, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü korumak için fırkateyn ve savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

İran'ın Akrotiri İngiliz Üssü'ne (Ağrotur) yönelik saldırıları sonrası Yunanistan harekete geçti. Yunanistan, üssü korumak için fırkateyn ve savaş uçağı gönderecek.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in telefonda konuştuğunu ve kendisinin, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son 2 gündür iletişim halinde olduğunu aktardı.

Dendias, "GKRY topraklarına yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma'ya, Yunanistan'ın tüm kriz süresince GKRY'nin savunması için elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim." dedi.

Dendias, "Kimon" isimli Yunanistan'a ait "Belharra" sınıfı fırkateyn ile Kentavros insansız hava aracı savar sistemine sahip bir başka fırkateynin ve 2 adet F-16 savaş uçağının GKRY'ye gönderileceğini belirtti.

İRAN GÜNEY KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSSÜNÜ HEDEF ALMIŞTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü hedef alınmıştı. Bunun üzerine İngiltere üssün, "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirmişti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın Limasol yakınlarındaki İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) İHA düşmesinin ardından Rum Ulusal Konseyini toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından videolu mesaj paylaşan Hristodulidis, Akrotiri Üssü'ne İHA saldırısı yapıldığını doğrulayarak, dün gece yarısı üsse "Shahed" türü İran yapımı İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan üsse yönelik saldırılar devam ediyor. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının daha engellendiğini bildirdi.

