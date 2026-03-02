  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor? İşte detaylar...

Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?
Yayınlanma:

Son dakika... Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor? İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

Bedelli askerlik 417 bin TL'ye mi yükseliyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı.Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.

İran Devrim Muhafızlarından kritik açıklama: Netanyahu'nun Ofisini vurduk!İran Devrim Muhafızlarından kritik açıklama: Netanyahu'nun Ofisini vurduk!

SGK tek tek tespit ediyor: Eşini, dostunu sigortalı gösterenlerin vay geldi halinde, faiziyle geri alınacak!SGK tek tek tespit ediyor: Eşini, dostunu sigortalı gösterenlerin vay geldi halinde, faiziyle geri alınacak!

İran İsrail'e peş peşe Hayber füzesi ateşledi! Hayber füzesi nedir?İran İsrail'e peş peşe Hayber füzesi ateşledi! Hayber füzesi nedir?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi!
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi!
Savaş piyasaları çok fena vurdu! İşte altın, gümüş, petrol ve dolar fiyatlarında son durum...
Savaş piyasaları çok fena vurdu! İşte altın, gümüş, petrol ve dolar fiyatlarında son durum...
Altın tetikte: Yeni bir rekor mu geliyor? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın tetikte: Yeni bir rekor mu geliyor? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Uzmanlardan kritik uyarılar! İran'a yapılan saldırılar piyasaları nasıl etkileyecek? Altın, Dolar, petrol...
Uzmanlardan kritik uyarılar! İran'a yapılan saldırılar piyasaları nasıl etkileyecek? Altın, Dolar, petrol...
Vatandaşlık maaşından kimler faydalanacak? Başvurular başladı mı? İşte detaylar...
Vatandaşlık maaşından kimler faydalanacak? Başvurular başladı mı? İşte detaylar...
TÜİK İşsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik rakamlarını açıkladı!
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?