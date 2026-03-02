İran Devrim Muhafızlarından kritik açıklama: Netanyahu'nun Ofisini vurduk!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat Operasyonu"nun 10. dalgasında İsrail Başbakanlık Ofisi ile hava kuvvetleri komutanlığı karargâhını Hayber füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun akıbetinin belirsiz olduğu öne sürüldü.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş 3. günde sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu , sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, operasyonun "Gerçek Vaat Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.DMO, İsrail Başbakanı'nın ofislerinin ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'na ait karargâhın Hayber füzeleriyle "hedefli ve sürpriz" saldırıya uğradığını bildirdi.

"NETANYAHU'NUN AKIBETİ BELİRSİZ"

Açıklamada, "Siyonist rejimin başbakanının akıbeti belirsizliğini koruyor" ifadesine yer verildi.İran tarafı, işgal altındaki topraklara yönelik düzenlenen füze saldırılarının "başarıyla" gerçekleştirildiğini ve Siyonist hükümet yerleşkesinin hedef alındığını savundu.

DETAYLAR SONRA AÇIKLANACAK

Devrim Muhafızları, saldırının sonuçlarına ve ek bilgilere ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. İsrail makamlarından iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NETANYAHU ALMANYA'DA İDDİASI

Öte yandan bazı sosyal medya hesapları ve bölgesel kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı sırasında Almanya'da bulunduğunu öne sürdü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

