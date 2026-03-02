  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Tuzla Belediyesi’nden iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar iftariyelik ikramı

Tuzla Belediyesi’nden iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar iftariyelik ikramı

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar için Marmaray istasyon çıkışlarında iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Tuzla Belediyesi’nden iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar iftariyelik ikramı
Yayınlanma:
Güncelleme:

Tuzla Belediyesi’nden iftariyelik ikramı

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar için Marmaray istasyon çıkışlarında iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriyor. İlçedeki Tuzla Marmaray İstasyonu, İçmeler Marmaray İstasyonu ve Aydıntepe Marmaray İstasyonu giriş ve çıkışlarında yapılan ikramlarla vatandaşların oruçlarını zamanında açmaları sağlanıyor.

screenshot-5.jpg

Uygulama kapsamında belediye ekipleri, iftara dakikalar kala istasyon çıkışlarında hazır bulunarak hurma, su ve çeşitli ikramlardan oluşan iftariyelik paketlerini vatandaşlara ulaştırıyor.

screenshot-3.jpg

Konuya ilişkin açıklama yapan Eren Ali Bingöl, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, “İftar saatine trafikte ya da iş dönüşünde yakalanan komşularımızın mağdur olmaması için Marmaray çıkışlarında iftariyelik ikramında bulunuyoruz. Ramazan’ın bereketini Tuzlamızın her noktasında birlikte yaşamaya gayret ediyoruz” dedi.

screenshot-4.jpg

Bingöl, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Amacımız, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek. Paylaştıkça çoğalan bu bereketi ilçemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca iftariyelik dağıtımının belirlenen noktalarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik Protokolü Binali Yıldırım'ın katıldığı İftar Yemeğinde Buluştu
Pendik Protokolü Binali Yıldırım'ın katıldığı İftar Yemeğinde Buluştu
CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri muhtarları ziyaret etti
CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri muhtarları ziyaret etti
Başkan Eren Ali Bingöl gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi
Başkan Eren Ali Bingöl gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi
Belediye Başkanı Ahmet Cin, Basın Mensuplarıyla Sahur Yemeğinde bir araya geldi
Belediye Başkanı Ahmet Cin, Basın Mensuplarıyla Sahur Yemeğinde bir araya geldi
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti
Niyazi Güneri'den Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’na ziyaret
Niyazi Güneri'den Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’na ziyaret
Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor
Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor