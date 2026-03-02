Tuzla Belediyesi’nden iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar iftariyelik ikramı

Tuzla Belediyesi’nden iftariyelik ikramı

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlar için Marmaray istasyon çıkışlarında iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriyor. İlçedeki Tuzla Marmaray İstasyonu, İçmeler Marmaray İstasyonu ve Aydıntepe Marmaray İstasyonu giriş ve çıkışlarında yapılan ikramlarla vatandaşların oruçlarını zamanında açmaları sağlanıyor.

Uygulama kapsamında belediye ekipleri, iftara dakikalar kala istasyon çıkışlarında hazır bulunarak hurma, su ve çeşitli ikramlardan oluşan iftariyelik paketlerini vatandaşlara ulaştırıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eren Ali Bingöl, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, “İftar saatine trafikte ya da iş dönüşünde yakalanan komşularımızın mağdur olmaması için Marmaray çıkışlarında iftariyelik ikramında bulunuyoruz. Ramazan’ın bereketini Tuzlamızın her noktasında birlikte yaşamaya gayret ediyoruz” dedi.

Bingöl, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Amacımız, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek. Paylaştıkça çoğalan bu bereketi ilçemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca iftariyelik dağıtımının belirlenen noktalarda devam edeceği bildirildi.