  3. 2026 EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Kura ve Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı...

Yayınlanma:

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 EKPSS yerleştirme sürecini tamamlayarak sonuçları kamuoyuna duyurdu. Açıklanan sonuçlar, hem sınav puanına göre hem de kura usulü ile yapılan yerleştirmeleri kapsadı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki engelli adaylar, Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yapılan yerleştirme sonuçlarını bugün itibarıyla öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları 2 Şubat 2026, saat 11:26 itibarıyla ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM Resmi Sonuç adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile erişebiliyor. ÖSYM, yerleştirme sonuç belgelerini adayların adresine göndermeyecek, tüm bilgiler online platform üzerinden paylaşılacak.

