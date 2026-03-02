Son dakika... İran İsrail'e peş peşe Hayber füzesi ateşledi! Hayber füzesi nedir?

İran Devrim Muhafızlarından peş peşe açıklamalar geldi: Tel Aviv, Hayfa ve Doğu Kudüs’e füze saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a başlattığı saldırılar sonrası füzeler kendine dönmeye başladı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in Tel Aviv, Hayfa ve Doğu Kudüs bölgelerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu onuncu dalganın hedefleri arasında Tel Aviv'deki Siyonist rejimin hükümet kompleksine yönelik hedefli bir saldırı, Hayfa'daki askeri ve güvenlik merkezlerine yönelik saldırılar ve Doğu Kudüs'e bir saldırı yer aldı" denildi.

Saldırılarda Hayber balistik füzelerinin kullanıldığı aktarıldı.

HAYBER FÜZESİ NEDİR?

Hayber füzesi, İran tarafından geliştirilen orta menzilli balistik füze sistemidir. Askeri adıyla “Kheibar Shekan” (Hayber’i Delen), Devrim Muhafızları tarafından 2022 yılında tanıtıldı. İsmini, İslam tarihinde önemli bir kuşatma olan Hayber Savaşı'ndan alır.

İran ordusuna göre Hayber Şekan, 1400 km'yi aşkın bir menzile sahip.

Bu füzeler, İran'ın İsrail'e Nisan 2024'te düzenlediği saldırıda da kullanıldı, ancak çoğu İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

HAYBER FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu füze, katı yakıt teknolojisi ile çalışır ve roketin ateşlenmesi sonrasında kendi başlığıyla hedefini yüksek hassasiyetle vurabilir. Özellikle radar sistemlerinden saklanacak şekilde tasarlanan yapısı sayesinde hava savunmalarını delme kabiliyetine sahiptir.

Menzil: Yaklaşık 1.450 kilometre

Yakıt Tipi: Katı yakıt

Fırlatma Sistemi: Mobil lançer (taşınabilir rampa sistemi)

Rehberlik: Gelişmiş yönlendirme ve terminal aşama kontrol sistemi

Taşıdığı Başlık: Yüksek patlayıcılı konvansiyonel savaş başlığı

İran Savunma Bakanlığı'na göre Hayber füzesi, yüksek hızda atmosfere girerken manevra yapabilen gelişmiş bir yapıya sahiptir. Bu sayede füze, hem radarlar tarafından daha geç tespit edilir hem de hava savunma sistemlerinden kaçabilir.

