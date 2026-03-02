Pendik Protokolü Binali Yıldırım'ın katıldığı İftar Yemeğinde Buluştu

Pendik Protokolü İftar Yemeğinde Buluştu

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ilçe protokolü ile iftar programında bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı programda konuşan Başkan Ahmet Cin, tüm proje ve yatırımları borçsuz şekilde yaptıklarına vurguladı. Programda konuşan Binali Yıldırım da Pendik'in sıradan bir ilçe olmadığını belirterek Başkan Ahmet Cin'i gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Pendik Protokolü, Pendik Belediyesinin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa ev sahibi Belediye Başkanı Ahmet Cin, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, önceki dönem Milletvekili Erol Kaya, Kaymakam Mehmet Yıldız, Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, siyasi parti temsilcileri, Pendik’te faaliyet gösteren STK temsilcileri, sanayiciler ve muhtarlar katıldı.

Başkan Ahmet Cin borçsuz yatırım yaptıklarını vurguladı

İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, ulaşımdan spora, eğitimden sağlığa Pendik'te yapılan projeleri anlattı. Tüm proje ve yatırımları borçsuz şekilde yaptıklarına vurgulayan Başkan Ahmet Cin; "Pendik Belediyesinin iç ve dış borçlanması yok. Ne kamuya ne özele tek kuruş borcu olmayan bir belediye olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"Pendik sıradan bir ilçe değil"

İftar programına katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Cin'i gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Binali Yıldırım, Pendik'in Türkiye'nin özeti bir ilçe olduğunu ifade ederek: "Pendik esasında Türkiye'nin bir özetidir. 750 binlik nüfusu var. Bu insanlara hizmet eden çalışkan, cin gibi bir belediye başkanımız var. Pendik sıradan bir ilçe değil. Havalimanı var, tersaneler var, savunma sanayinin yüz akı projeleri üretiyor. Ne varsa Pendik'te var." dedi.