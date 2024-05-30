Bakan Şimşek: “Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını belirterek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığına işaret eden Şimşek, bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirtti.

Şimşek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yıl sonunda cari açık, belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

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