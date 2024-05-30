21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

Ankara merkezli 21 ilde kripto varlık alım satım platformu kurarak 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadi sunduğu vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik SİBERGÖZ-42 operasyonları düzenlendi.

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21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

Ankara merkezli 21 ilde kripto varlık alım satım platformu kurarak 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadi sunduğu vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik SİBERGÖZ-42 operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-42 operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-42” operasyonları düzenlendi. 1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı!

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

21 İLDE NEFES KESEN OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;

21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

32 MİLYAR TL VURGUN YAPTILAR

“Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği,

Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “Saadet Zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 Milyar Dolar (yaklaşık 32 Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

PARA VE MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda:
1 Milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına,
1 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet kuru sıkı tabanca ve
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

''Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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