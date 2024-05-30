Türkiye'nin kuduz vakası haritası çıktı! İşte o, karantina uygulanan 12 il!

Başıboş köpeklerin ısırması sonucu ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığının Türkiye'deki 5 yıllık bilançosu çıkartıldı.Türkiye genelindeki başıboş köpek sorunu nedeniyle çalışmalar hızlandı. Öyle ki; son verilere göre Türkiye'de yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğu tahmin diliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada; hemen her gün başıboş köpeklerin sebep olduğu bir saldırı, bir yaralanma ya da bir trafik kazası haberi aldıklarını ifade ederek sahipsiz köpeklerin, diğer evcil hayvanlara, koyun-keçi sürülerine, koruma altındaki hayvanlara, geyiklere, alacalara saldırdığı haberlerinin geldiğini söyledi ve "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var" dedi.

Erdoğan ayrıca asıl amacın başıboş köpeklerin sahiplenilmesi olduğunu söyledi.

SON 5 YILDA KUDUZ VAKALARI NEDENİYLE UYGULANAN KARANTİNALAR

Sokakları mesken tutan köpeklerin saldırıları vatandaşlarımızın canlarına mal olurken binlerce yaralanmalı vaka da gerçekleşti.

Sorunun her geçen gün başka olaylara dönüşmesinin ardından köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz vakaları da dikkat çekiyor.Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de son 5 yılda ortaya çıkan tablo, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019'da 59 ilde 494 kuduz vakası görülürken 2020'de 52 ilde 267 vaka pozitif olarak raporlandı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 vaka rapor edildi. Bu yıl yaklaşık 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vakaya rastlandı.

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6 AY KARANTİNA UYGULANDI

Sahipsiz hayvanlar ve kuduz vakaları, sadece olaya maruz kalanları değil, bölgede yaşayan insanları da olumsuz etkiledi. Aralarında Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.

Son olarak şubat ayında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin vatandaşlara saldırması üzerine 6 aylık karantinaya gidildi. Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz hastalığı taşıdığının belirlenmesi üzerine 24 Mayıs'ta 6 aylık karantina uygulaması başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Köyü, geçen yıl tespit edilen kuduz vakası nedeniyle 5 Nisan'a kadar karantinada kaldı.

2023'TE KUDUZ VAKASI ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride tanımlandığına işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu şekilde konuştu;

"Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023'te bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır."

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpmayla gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini aktararak, "Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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