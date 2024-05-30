Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

Başıboş köpek düzenlemesi gündemde kalarak sürekli konu olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili yaptığı anketten istediği sonucu alamayarak ters köşe oldu. Beklediği sonuç çıkmayınca anketi apar topar yayından kaldırmak zorunda kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

Başıboş köpek düzenlemesi gündemde kalarak sürekli konu olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili yaptığı anketten istediği sonucu alamayarak ters köşe oldu. Beklediği sonuç çıkmayınca anketi apar topar yayından kaldırmak zorunda kaldı.

Başıboş köpek düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili yaptığı anketten istediği sonucu alamayınca apar topar yayından kaldırdı.Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyelerin başıboş köpekleri toplayacağı, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacağı, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verileceği ve 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacağı iddia edildi.

Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

ALTAYLI'NIN KÖPEK ANKETİ TUTMADI

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu meseleye dair X (Twitter) hesabından yayınladığı anketi 2 saat sonra istediği sonucu alamayınca kaldırmak zorunda kaldı.ANKETİ APAR TOPAR SİLDİ

Altaylı, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorusunu sordu.

Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

Sadece iki saat içerisinde 72 bin 700 kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar, yüzde 57 oranında ‘Onaylıyorum’, yüzde 43 oranında ‘Onaylamıyorum’ yanıtını verdi.Fatih Altaylı, vatandaşların, sahipsiz kalan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını desteklediği anketi yayından kaldırdı.

Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!

Türkiye'nin kuduz vakası haritası çıktı! İşte o, karantina uygulanan 12 il!Türkiye'nin kuduz vakası haritası çıktı! İşte o, karantina uygulanan 12 il!

Azizi Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: 'Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok'Azizi Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: 'Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok'

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi Kan dondurdu! İşte o çarpıcı iddialar!Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi Kan dondurdu! İşte o çarpıcı iddialar!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütünün sözde seçim hazırlıklarına, Başkan Erdoğan'dan tokat gibi tepki: Asla izin vermeyeceğiz!
Terör örgütünün sözde seçim hazırlıklarına, Başkan Erdoğan'dan tokat gibi tepki: Asla izin vermeyeceğiz!
Bakan Şimşek: “Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek”
Bakan Şimşek: “Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek”
Türkiye'nin kuduz vakası haritası çıktı! İşte o, karantina uygulanan 12 il!
Türkiye'nin kuduz vakası haritası çıktı! İşte o, karantina uygulanan 12 il!
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi Kan dondurdu! İşte o çarpıcı iddialar!
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi Kan dondurdu! İşte o çarpıcı iddialar!
Son Haberler
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Cumhuriyet tarihinden bu yana 6 kat artmıştı! Türkiye nüfusu yaşlandı! İşte o veriler...
Cumhuriyet tarihinden bu yana 6 kat artmıştı! Türkiye nüfusu yaşlandı! İşte o veriler...
Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?
Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?
İstanbul Tuzla Bilecikliler Derneğinin yeni başkanı Kenan Kayadelen oldu
İstanbul Tuzla Bilecikliler Derneğinin yeni başkanı Kenan Kayadelen oldu
“Netanyahu kanla beslenen vampir” bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait
“Netanyahu kanla beslenen vampir” bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait
SSB Başkanı müjdeyi canlı yayında açıkladı! Başkan Görgün TRT Haber'de: Altay tankı seri üretime geçti
SSB Başkanı müjdeyi canlı yayında açıkladı! Başkan Görgün TRT Haber'de: Altay tankı seri üretime geçti
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe, Aslan, Koç, Oğlak, Başak...
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe, Aslan, Koç, Oğlak, Başak...
30 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
30 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te! Sokak köpekleri uyutulacak mı?
Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te! Sokak köpekleri uyutulacak mı?
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'