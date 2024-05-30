Fatih Altaylı sosyal medyada yaptığı anketle ters köşe oldu! Kaldırmak zorunda kaldı

Başıboş köpek düzenlemesi gündemde kalarak sürekli konu olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili yaptığı anketten istediği sonucu alamayarak ters köşe oldu. Beklediği sonuç çıkmayınca anketi apar topar yayından kaldırmak zorunda kaldı.

Başıboş köpek düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili yaptığı anketten istediği sonucu alamayınca apar topar yayından kaldırdı.Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyelerin başıboş köpekleri toplayacağı, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacağı, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verileceği ve 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacağı iddia edildi.

ALTAYLI'NIN KÖPEK ANKETİ TUTMADI

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu meseleye dair X (Twitter) hesabından yayınladığı anketi 2 saat sonra istediği sonucu alamayınca kaldırmak zorunda kaldı.ANKETİ APAR TOPAR SİLDİ

Altaylı, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorusunu sordu.

Sadece iki saat içerisinde 72 bin 700 kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar, yüzde 57 oranında ‘Onaylıyorum’, yüzde 43 oranında ‘Onaylamıyorum’ yanıtını verdi.Fatih Altaylı, vatandaşların, sahipsiz kalan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını desteklediği anketi yayından kaldırdı.

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