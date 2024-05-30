Azizi Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: 'Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok'

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi adaylığını açıklayan Azizi Yıldırım ve Ali Koç'un yeni sezon için hangi teknik direktörle çalışacağı merak edilirken, başkanlığa yeniden aday olan Azizi Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını duyurarak, geleceği tarihi bile açıkladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de seçim öncesi hareketlilik başladı. Yeni teknik direktör arayışlarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım daha önce birçok kez yaptığı açıklamalarda dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ve Londra'da yüz yüze görüşeceklerini ifade etmişti.

Aziz Yıldırım, Londra'da yüz yüze görüşme yapmayı planladığı Jose Mourinho'yu gelecek hafta İstanbul'a getireceğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Ankara'da üyelerle yaptığı görüşmede "Mourinho ile haftasonu görüşeceğiz. Aramızda henüz bir anlaşma yok ama bir problem de yok. Anlaşabilirsek gelecek hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim." dedi.

"JOSE MORİNHO İMZAYI ATTI GELMEME GİBİ BİR DURUMU YOK"

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." cevabını verdi.

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Aziz Yıldırım ayrıca, "Mourinho 2 sene için geliyor. 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur." ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Ocak ayında yine Fenerbahçe'de çalkantılı günlerdeydi. Fenerbahçe'nin başkanlığa değil sükunete ihyitacı var dedim. İlerleyen günlerde 500 imza toplayan başkan adayı olabiliyordu.

Gelip bu imzayı toplayan kurumsal yapıyı inceleyemez. Demokrasi diye bunu yaptılar, yanlış yaptılar. Fenerbahçe Kulübünün başkanının yöneticilerinin yayınlamış olduğu faaliyet raporundaki bütün bilgiler doğru kabul edilir. Biz de bunun üzerine tartışırız.

Sonra olaylar gelişmeye başladı. Sayın Başkan "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Artık Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür.

Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz. Fenerbahçe üst kimliktir. Bu çatının altındayız.

Bundan sonra da böyle olacak. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız.. Fenerbahçe'nin bir doğrusu vardır o da vatan sevgisidir. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa saygı gösteririz. Onlar da bize gösterir. Bu vatanı oluşturanlardan biri de Fenerbahçe.. 3 Temmuz'da Kuvayı Milliye ruhuyla mücadele eden Fenerbahçe, bu vatanın mihenk taşıdır. Fenerbahçe ve diğer bazı spor kulüpelri olmazsa bu ülkede barış olmaz. Barış içinde olmak için buna saygı göstereceğiz.

Şampiyonluk hedef olmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ağlıyor. Bizler üzülüp ağlıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarımla aday olduk. Bu Fenerbahçe raydan çıktı köprüden önce son çıkış. Siyaset üstü, siyasete bulaşmayan her zaman güçlü olan sivil toplum örgütü olarak bu ülkeye fayda verip hizmet edelim.

Devleti ve hükümetimizi ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil hükümetle yapmalıyız. Onlar gelip geçicidir. Devlet 3 Temmuz'da bizle helalleşerek manevi kayıpları veremez ama devlet maddi kayıplarımızı bize vermeye mecburdur. Biz devletle konuşacağız, ne kaybetmişsek geri alacağız. Bunu böyle bilin. Geldiğimizde bunu başlatacağız.

Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkalarında 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak.

Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftayta daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak.

Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki triübn ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım.

Yapacağımız işlerden biri de Banakalar Birliği'ne olan borcu kapatacağız. 3-4 yıl önce dolardan ve eurodan TL'ye dönüş yapıldı. Faizler en az yüzde 50. Eğer 4 milyar borcu kapatamazsak bu her sene yüzde 50 ilaveyle 5 sene sonra 10 milyara gelir, altından kalkamayız. Ülker arazisinin yanından devletle anlaşarak yapacağımız inşaatlarla 70 milyon euro Fenerbahçe'ye kalacak. Bu projeyi hayata geçireceğiz. 2 yıl içerisinde de oradan gelen parayı Bankalar Birliği'ni kapatacağız.

Kolej ve 50 yataklı otel projesi vardı. Onlar da Fenerbahçe'ye kalacak. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz Oraya 2 milyardan fazla ekim ayında fiyat biçmişlerdi. 70 milyon dolar da oradan gelir olur. Bu iki gelirle banka borçlarını kapatacağız. Banakalara borçsuz kalacağız.

Faaliyet raporlarında 12 milyar TL borç gözükmekte 29 Şubat itibariyle. Ama mart nisan mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kime bilmeeycek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz Şu anda Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylenmiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. Alacağım yok diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. Borcu 317 milyon euroya düşürdük diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon euro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon euroya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunalrı söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar.

Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacağız. Kulübe girip çıkavilecekler. Ayrıca stattaki düzenlemeleri yapacağız. Kombine loca hepsini yeniden düzelteceğiz. Karabosayı kaldıracağız." dedi.