Bakan Şimşek, “Yerel halk” tepkisinin ardından açıklama yaptı: Konu yanlış anlaşıldı…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde dünya turnesine çıkmıştı. Avrupa ve Amerika’da ekonomi toplantılarına katılan Bakan Şimşek, yanlış anlaşıldığı bir konuya açıklık getirdi.

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Bakan Şimşek, “Yerel halk” tepkisinin ardından açıklama yaptı: Konu yanlış anlaşıldı…

IMF Bahar Toplantıları kapsamında Bakan Şimşek ve heyeti Türkiye’yi temsilen Amerika’ya gitti. Washington'da Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu’na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı düzenlenen forumda da konuştu. İngilizce açıklama yapan Bakan Şimşek’in “locals” kelimesi yanlış tercüme edildi. Gündem olmasının ardından bakan açıklama yaptı.

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YEREL HALKI KASTETMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “localı” kelimesinin tam karşılığı “yerel yatırımcı” olduğunu söyledi. TRT Haber’e konuşan Bakan Şimşek,

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“Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor.”

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ÜLKENİN KREDİ NOTU POZİTİF

“Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz.

Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş.”

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