Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar öne çıktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, öğle saatlerinde faiz kararını açıkladı. Politika faizinde bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, sabit tuttu. Piyasa bu kararı olumlu karşıladı. Ancak açıklamalar daha da önemliydi…

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Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar öne çıktı?

Merkez Bankası, geçtiğimiz ya 500 baz puanlık artışla büyük bir sürprize imza atmıştı. Üstelik bu artış 31 Mart yerel seçimlerinden öne gelmişti. Bu da TCMB’nin bağımsız olduğunu gösterdi.

Yüzde 45 olan faiz oranı yüzde 50 oranına kadar çıkarılmıştı. Nisan ayında ise beklenti daha güvercin bir bakıştı. Beklentiler dahilinde yapılan açıklama sabit olarak geldi. TCMB, faiz değişikliğine gitmedi. İşte TCMB’den öne çıkan mesajlar…

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CARİ DENGEDE İYİLEŞME

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

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Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir.

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Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.”

PARASAL SIKILŞAMA VE KREDİ TALEBİ

“Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

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Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.”

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