Erdoğan düğmeye bastı! Cezasının 10 katına çıkacağı karar, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, cezaların 10 kata kadar artırılması öngörülüyor.Yüksek enflasyon birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları gündemden düşmüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ile mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Denetim ekiplerinin sürekli saha olduğunu ifade eden Bolat, "Fırsatçılara izin vermeyeceğiz." dedi.

Bolat, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle yola devam edileceğini bildirdi.Anayasa Mahkemesi, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile ilgili yasa hükmünü geçen yıl iptal etmişti. Kararın 1 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek olması nedeniyle yeni düzenlemelere kesin gözüyle bakılıyordu.

İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ile mücadele yasası için çalışmalara bir süre önce başladı.

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin, gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca işyerinin kapatılması dahil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor.

Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.

ERDOĞAN DÜĞMEYE BASTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz.

FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA 10 KATI CEZA GELECEK

Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.

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