Türkiye, stablecoin dünyasının zirvesinde: En çok alım yapan ülke…

Türkiye ve Gürcistan gibi para birimi devalüasyonu yaşayan ülkelerde yaşayanlar, rapora göre USDT (Tether) gibi sabit paralara giderek daha fazla yöneliyor. Bu kripto para birimleri, tasarrufları korumanın ve istikrarsız ekonomik koşullar altında ticareti mümkün kılmanın bir aracı olarak hizmet eder.

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Türkiye, Tayland ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlar, ulusal GSYİH'nın bir payı olarak stablecoin alımlarını yönlendiriyor.

TÜRK YATIRIMCILARI, STABLECOİN’İ ÇOK SEVDİ

Türkiye’de enflasyondan korunmak için birçok yatırımcı kripto piyasasında yer alan stablecoin’leri tercih ediyor. Sektör, çalkantılı bir kripto kışından sonra birkaç toparlanma belirtisi sergiledi.

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Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimleri önemli ölçüde ilgi görmesine rağmen, stablecoin'ler kullanım açısından diğer varlık türlerini de geride bıraktı. Chainalysis'in son verileri, stablecoin'lerin gerçek bir küresel varlık haline geldiğini gösteriyor.

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ABD STABLECOİN ALIMLARINA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Chainalysis'in 2024 Crypto Spring raporu, stablecoin'lere olan küresel talepte önemli bir artışı ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri, yalnızca Ocak 2024'te toplam 30 milyar doların üzerinde olan çeşitli ulus ve bölgelerden artan katkılara tanık olurken satın almalarda öncülük etti.

ABD ve AB güçlü temsilini korurken, Tayland, Brezilya ve özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlar, ulusal GSYİH'nın bir payı olarak stablecoin satın alma konusunda öne çıktı.

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