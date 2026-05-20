  3. Motorine o tarihten itibaren zam geliyor!

ABD ile İran arasında süren gerilim ve artan savaş endişeleriyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Motorine o tarihte itibaren zam geliyor, işte detaylar...

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

ABD ile İran arasında süren gerilim ve artan savaş endişeleriyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu yükselişin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başlıyor.

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

Yetkililer, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne oranda yapılacağına ilişkin son kararın üst makamlarca verileceğini ifade ediyor. Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorinin litresi yapılacak yeni artışla 69,22 liraya, Ankara'da 70,33 liraya, İzmir'de 70,60 liraya, doğu illerinde ise 72,06 liraya çıkacak.

