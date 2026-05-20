Bayramda çalışan "çifte maaş" alacak! İşte detaylar...

RESMİ TATİL MESAİSİ İÇİN ÇİFT YEVMİYE UYGULANACAK

4857 sayılı İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışan işçiler, çalıştıkları her gün için ilave bir günlük ücret alma hakkına sahip bulunuyor. Kamuoyunda “çift yevmiye” olarak bilinen uygulama özellikle üretim, sağlık, hizmet, güvenlik ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde çalışanları kapsıyor.Bu kapsamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı sürecinde çalışan işçiler için toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı oluşacak.