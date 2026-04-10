Tiryakilerin dikkatine: Sigara satışı yasaklanacak, işte o tarih!

Sigara kullanımında son zamanlarda oldukça artış görülürken, yeni yasa teklifiyle açık alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Hükümet, Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine yönelik kapsamlı yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Yeni yasa teklifiyle açık alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında da sigara kullanılmayacak. Sigara nakit parayla alınamayacak. 2040 itibarıyla Türkiye’de sigaranın da dahil olduğu tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak.

Hükümet, Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifine göre sigara kullanımı yalnızca belirlenen alanlarla sınırlandırılacak, birçok açık alanda ise tamamen yasaklanacak.Teklif kapsamında ibadethaneler, eğitim kurumları, hastaneler, parklar, plajlar ve spor alanları gibi yerlerde sigara içilemeyecek. Yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında da sigara kullanımı kaldırılacak. Sigara içilen özel alanlar oluşturulabilecek ancak bu bölümlerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.

ARTIK NAKİTLE SATILMAYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; yeni düzenlemeyle tütün ürünü tanımı genişletilerek elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm benzer ürünler kapsama alınacak. Tütün ürünlerinin satışı elektronik sistemle takip edilecek, nakit ödeme kabul edilmeyecek.18 yaş altına satışa ağır yaptırımlar getirilirken, çocuklara tütün ürünü satanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Yasaklara uymayan kişi ve işletmelere 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Tekrarlanan ihlallerde işletmelere kapatma ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar da gündeme gelecek. Denetimler ise belediyeler yerine mülki amirler tarafından yürütülecek.

2040’TAN SONRA SATIŞ TAMAMEN YASAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesine göre, 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye’de tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra yasağa uymayanlara milyonlarca liralık para cezaları uygulanacak.

