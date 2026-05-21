Altın düştükçe düşüyor! Bugün Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
21 Mayıs 2026 10:51
21 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli metal altın son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik ve merkez bankalarının para politikası kararları doğrultusunda şekillenen altın piyasası, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe yeni dalgalanmalarla başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli metal, ABD yönetiminin dış politikadaki açıklamaları ve Fed tutanaklarından gelen şahin mesajların ardından iç piyasada yön arayışını sürdürüyor. Haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı serbest piyasa verilerine göre gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, birikimlerini değerlendirmek veya güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 21 Mayıs 2026!
21 Mayıs altın fiyatları güncellendi. Ekonomi dünyasının ve küçük yatırımcının göz kulağı, küresel gelişmeler ile yurt içi döviz kuru hareketlerinin doğrudan yansıdığı altın fiyatlarına çevrildi. 21 Mayıs 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren canlı ve anlık verileri takip edenler için Kapalıçarşı fiziki piyasası ile serbest piyasada yeni rakamlar netleşti. Güne başlarken küresel tarafta ONS altının dengeleme çabası, içeride ise gram ve çeyrek altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol üstleniyor. Özellikle jeopolitik gelişmelerin yarattığı kısa süreli iyimserlik dalgasının ardından piyasalarda kar satışlarının ve temkinli duruşun hakim olduğu gözleniyor. Peki, Bugün Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.653,00 TL
Satış: 6.653,91 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 21 MAYIS 2026
Alış: 10.803,00 TL
Satış: 10.886,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 21 MAYIS 2026
Alış: 4.534,09 Dolar
Satış: 4.534,57 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 21 MAYIS 2026
Alış: 43.079,00 TL
Satış: 43.390,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 21 MAYIS 2026
Alış: 6,594 TL
Satış: 6,678 TL