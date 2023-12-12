Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu: “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi ülkemize geliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye’ye getirecek uçağın, Mısır El-Ariş'ten havalandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazzeli hastaların uçağa bindirilme görüntüsünü paylaşarak, “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı” ifadesini kullandı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)