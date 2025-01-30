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Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru: 56 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru! 56 ilaç geri ödeme listesine alındı: O hastalıkların tedavilerinde kullanılıyor...

Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru: 56 ilaç geri ödeme listesine alındı
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Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru! 56 ilaç geri ödeme listesine alındı: O hastalıkların tedavilerinde kullanılıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru: 56 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Bakan Işıkhan'dan önemli duyuru: 56 ilaç geri ödeme listesine alındı

56 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.

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