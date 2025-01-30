HDP'li Fiden Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu: Ölümüyle ilgili o, iddia dikkat çekti! İşte o, önemli detaylar...

Cezaevindeki HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazenin yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana'daki evinde ölü bulundu.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"MİDE KANAMASI" İDDİASI

Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

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