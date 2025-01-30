Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu
Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.
Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu
Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.
Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.
"BABACIĞIMI KAYBETTİK"
Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.
Uras, daha sonra yaptığı açıklamada "Babamın cenazesi ikindi namazında Üsküdar Küçüksu mahallesi Fatma Cengiz Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
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