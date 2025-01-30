  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu

Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu

Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.

Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu
Yayınlanma:

Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu

Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.

Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ı kaybettiğini duyurdu.

Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana diyerek acı haberi duyurdu

"BABACIĞIMI KAYBETTİK"

Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.

Uras, daha sonra yaptığı açıklamada "Babamın cenazesi ikindi namazında Üsküdar Küçüksu mahallesi Fatma Cengiz Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayız: 30 Ocak Perşembe gazete manşetleri...Kimsenin gözünün yaşına bakmayız: 30 Ocak Perşembe gazete manşetleri...

Akaryakıta indirim mi geliyor? Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim mi geliyor? Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Altın yatırımcısının kazandırmaya devam ediyor! 30 Ocak, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?Altın yatırımcısının kazandırmaya devam ediyor! 30 Ocak, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri koltuğuna kimler oturacak? İşte, o soruların cevapları...
O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri koltuğuna kimler oturacak? İşte, o soruların cevapları...
İbrahim Tatlıses ikiz torunlarının doğum gününü kutladı
İbrahim Tatlıses ikiz torunlarının doğum gününü kutladı
Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'
Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'
Ebru Gündeş’den kızı Alara'ya dudak uçuklatan servet! Kızı için öyle bir yatırım yaptı ki...
Ebru Gündeş’den kızı Alara'ya dudak uçuklatan servet! Kızı için öyle bir yatırım yaptı ki...
O, ünlüleri hiç böyle görmediniz: Ünlülerin çok şaşıracağınız hallerini ilk kez göreceksiniz!
O, ünlüleri hiç böyle görmediniz: Ünlülerin çok şaşıracağınız hallerini ilk kez göreceksiniz!
"Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi!
"Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi!
Bülent Ersoy, Safiye Soyman hamamda birbirlerini yıkadı! O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
Bülent Ersoy, Safiye Soyman hamamda birbirlerini yıkadı! O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu