Bakan Fidan’dan tüm dünyaya çağrı: 3. Dünya Savaşı riski var…

Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar diğer ülkeleri diken üstünde tutuyor. Kuzeyde güneyde ve asyada yaşanan askeri krizler her geçen gün artıyor.

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İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim diğer bölge ülkelere de sıçradı. Son günlerde Rusya’nın sıkıntıları da dikkat çekti. Bakan Hakan Fidan, dünyada yaşananlara dikkat çekerek savaş riskini söyledi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Habertürk’ün özel konuğu olan Hakan Fidan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sruları cevaplayan Fidan, dünya savaşı hakkında da konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

“Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var.

İki savaş ve dünyadaki ekonomik rekabetin yanında bir de yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla 'Teknolojik üstünlük kimde olacak?' sorusunun birdenbire öne çekilmesi meselesi var.”

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