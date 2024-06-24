ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…

Kasım ayında Amerika, yeni başkanını seçecek. Tüm dünyanın gözü seçimlerde olacak. Araştırma şirketleri ise, seçim öncesi yarışın nabzını tutuyor. Trump’ın ayrıca kadrosu şekilleniyor.

YAYINLAMA
Google News
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…

Kasım ayında yapılacak 2024 seçimleriyle, eski Başkan Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak kimi seçeceği konusunda artan bir merak var. Şu anda, merkezi olmayan tahmin pazarı Polymarket, bu hafta sonu gizemli bir aday ve Cumhuriyetçi Senatör J.D. Önde gelenler olarak Ohio'dan Vance öne çıkardı.

ekran-resmi-2024-06-24-20-42-40.png

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI VANCE, MI YOKSA DARK HORSE MU?

Seçim yaklaştıkça, 45. Başkan ve 2024 yarışmacısı Donald Trump'ın Milwaukee, Wisconsin'de 15-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu sırasında adaylığı alması bekleniyor. Şu anda, Trump'ın Başkan Yardımcısı (VP) olarak kimi seçeceği belirsizliğini koruyor. Ancak Polymarket'te 42 milyon dolarlık ağır bir bahis Trump'ın Başkan Yardımcısı seçimini takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi

23 Haziran 2024 Pazar günü itibariyle, Polymarket'in oranları, kimliği belirsiz bir erkeğin Trump'ın Başkan Yardımcısı olma olasılığının %36 olduğunu gösteriyor ve bu da Trump'ın nihai seçiminin henüz Polymarket'in listesinde yer almayabileceğini gösteriyor. J.D. 2016 en çok satan "Hillbilly Elegy"nin yazarı Vance (R-OH), karanlık atı önemli bir yarışmacı olarak takip ediyor.

Vance ilk olarak Ohio'da 2021 Senatosu kampanyasıyla siyasete girdi ve Cumhuriyetçi adaylığını Trump'ın onayıyla güvence altına aldı. Polymarket'e göre Vance'in şu anda Trump'ın Başkan Yardımcısı olarak seçilme şansı %15. Bir sonraki olası aday, ABD'li bir Byron Donalds. Tahminler pazarı başına %11 şansla Florida'nın 19. kongre bölgesinin temsilcisi olarak gösteriliyor.

İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptıİspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı

YARDIMCILAR KONUSU DA MERAK EDİLİYOR

Ben Carson'ın Trump'a katılma olasılığı %10'luk bir ile görülüyor, Arkansas'ın 47. valisi Sarah Huckabee Sanders'ın %8'lik bir olasılığı var. Marco Rubio'ya %7 şans verildi ve Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'un %6 şansı var. Listelenmemiş bir kadın aday için olasılık yaklaşık %4'tür. İlgi çekici bir şekilde, Vivek Ramaswamy %1 şansla en altta yer alırken Robert Kennedy Jr. %2 ile hemen önünde.

Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan tüm dünyaya çağrı: 3. Dünya Savaşı riski var…
Bakan Fidan’dan tüm dünyaya çağrı: 3. Dünya Savaşı riski var…
Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…
Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi
İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı
İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı
Son Haberler
AirTag, kayıpları telafi ediyor: Peki akıllı cihaz yeterince iyi mi?
AirTag, kayıpları telafi ediyor: Peki akıllı cihaz yeterince iyi mi?
Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı
Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…
Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı
Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…
Yorumlananlar