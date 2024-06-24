ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…

Kasım ayında yapılacak 2024 seçimleriyle, eski Başkan Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak kimi seçeceği konusunda artan bir merak var. Şu anda, merkezi olmayan tahmin pazarı Polymarket, bu hafta sonu gizemli bir aday ve Cumhuriyetçi Senatör J.D. Önde gelenler olarak Ohio'dan Vance öne çıkardı.

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI VANCE, MI YOKSA DARK HORSE MU?

Seçim yaklaştıkça, 45. Başkan ve 2024 yarışmacısı Donald Trump'ın Milwaukee, Wisconsin'de 15-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu sırasında adaylığı alması bekleniyor. Şu anda, Trump'ın Başkan Yardımcısı (VP) olarak kimi seçeceği belirsizliğini koruyor. Ancak Polymarket'te 42 milyon dolarlık ağır bir bahis Trump'ın Başkan Yardımcısı seçimini takip ediyor.

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23 Haziran 2024 Pazar günü itibariyle, Polymarket'in oranları, kimliği belirsiz bir erkeğin Trump'ın Başkan Yardımcısı olma olasılığının %36 olduğunu gösteriyor ve bu da Trump'ın nihai seçiminin henüz Polymarket'in listesinde yer almayabileceğini gösteriyor. J.D. 2016 en çok satan "Hillbilly Elegy"nin yazarı Vance (R-OH), karanlık atı önemli bir yarışmacı olarak takip ediyor.

Vance ilk olarak Ohio'da 2021 Senatosu kampanyasıyla siyasete girdi ve Cumhuriyetçi adaylığını Trump'ın onayıyla güvence altına aldı. Polymarket'e göre Vance'in şu anda Trump'ın Başkan Yardımcısı olarak seçilme şansı %15. Bir sonraki olası aday, ABD'li bir Byron Donalds. Tahminler pazarı başına %11 şansla Florida'nın 19. kongre bölgesinin temsilcisi olarak gösteriliyor.

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YARDIMCILAR KONUSU DA MERAK EDİLİYOR

Ben Carson'ın Trump'a katılma olasılığı %10'luk bir ile görülüyor, Arkansas'ın 47. valisi Sarah Huckabee Sanders'ın %8'lik bir olasılığı var. Marco Rubio'ya %7 şans verildi ve Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'un %6 şansı var. Listelenmemiş bir kadın aday için olasılık yaklaşık %4'tür. İlgi çekici bir şekilde, Vivek Ramaswamy %1 şansla en altta yer alırken Robert Kennedy Jr. %2 ile hemen önünde.

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